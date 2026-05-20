Łódź Spod szklanej wełny wystawał łokieć, ale to nie wszystko Oprac. Piotr Krysztofiak |

Źródło zdj. gł.: KPP w Radomsku

19 maja po południu policjanci zostali wezwani do jednego z domów na terenie Radomska, gdzie według zgłoszenia miało dojść do awantury pomiędzy członkami rodziny. Na miejscu funkcjonariusze zastali zgłaszającego interwencję, ale 40-latka, który wszczął kłótnię, już nie było.

Łokieć pod szklaną wełną

Jak relacjonuje aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji, funkcjonariusze postanowili dokładnie sprawdzić posesję. - Podczas kontroli strychu zauważyli wystający spod warstwy szklanej wełny łokieć. Po odsunięciu materiału okazało się, że ukrywa się tam 40-letni mężczyzna. Powód nietypowej kryjówki szybko wyszedł na jaw. Sprawdzenie danych w policyjnych systemach wykazało, że 40-latek był osobą poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwa - informuje policjant.

Mężczyzna schował się pod szklaną watą na strychu Źródło zdjęcia: KPP w Radomsku

Mężczyzna został zatrzymany, a najbliższe miesiące spędzi w zakładzie karnym.