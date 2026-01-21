Rzucał kostką brukową, uszkodził siedem witryn

Radomsko w województwie łódzkim Źródło: Google Earth

18 stycznia do radomszczańskiej komendy zgłosiło się dwóch pokrzywdzonych, którzy zauważyli uszkodzone witryny w swoich lokalach – gastronomicznym oraz gabinecie weterynaryjnym. Policjanci wykonali na miejscach zdarzeń niezbędne czynności.

Rzucał w witryny kostką brukową

Jak ustalili policjanci, do uszkodzeń doszło z 17 na 18 stycznia, około godziny 1. Sprawca, działając pod osłoną nocy, rzucał kostką brukową w witryny i drzwi sklepowe, po czym oddalał się z miejsca zdarzenia. - Już następnego dnia, w poniedziałkowy poranek, policjanci zatrzymali 38-letniego mieszkańca Radomska. Mundurowi ustalili, że mężczyzna dopuścił się łącznie siedmiu uszkodzeń mienia. Dwa zdarzenia miały miejsce w nocy 18 stycznia, natomiast pozostałe na początku roku. We wszystkich przypadkach uszkadzane były witryny oraz drzwi sklepowe. Łączne straty oszacowano na blisko 40 tysięcy złotych - informuje aspirant Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku.

Mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia Źródło: KPP w Radomsku

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przyjęcie, że mężczyzna dopuścił się przestępstwa w warunkach wybryku chuligańskiego, co oznacza surowszą odpowiedzialność karną. 38-latkowi grozi kara do pięciu lat więzienia.