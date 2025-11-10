Logo strona główna
Łódź

"Pomylił biegi", wjechał w budynek. Miał cztery promile

Radomsko w województwie łódzkim
Źródło: Google Earth
Cztery promile alkoholu w organizmie miał 26-latek, który w Radomsku (Łódzkie) wjechał samochodem w budynek. Mężczyzna pomylił biegi i zamiast wycofać, ruszył przed siebie.

Jak poinformowała podinsp. Aneta Wlazłowska z radomskiej policji, w poniedziałek około godziny 15.30 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o nietrzeźwym kierowcy, który wjechał samochodem w sklep przy ulicy Piłsudskiego.

- Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący mazdą pomylił biegi i zamiast wycofać pojazd, wjechał prosto w elewację budynku - powiedziała Wlazłowska.

Pijany kierowca wjechał w elewację sklepu w Radomsku
Pijany kierowca wjechał w elewację sklepu w Radomsku
Źródło: KPP Radomsko

Cztery promile

Pomyłka 26-latka nie wynikała jednak ze zwykłej nieuwagi, a ze stanu kompletnego upojenia, w jakim się znajdował.

- Przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie wykazało, że w organizmie miał cztery promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu - przekazała podinsp. Aneta Wlazłowska z radomskiej policji.

Mężczyzna odpowie teraz przed sądem nie tylko za uszkodzenie mienia, ale też za jazdę pod wpływem alkoholu. Grozi mu za to do trzech lat więzienia, kara grzywny i zakaz posiadania pojazdów.

pc

pc
Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Radomsko

Łódzkie Radomsko Policja Alkohol
