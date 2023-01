Na autostradzie A1 spłonął samochód. Jest nagranie ze zdarzenia

Do pożaru samochodu osobowego doszło około godziny 8 na 398 kilometrze autostrady A1 pomiędzy węzłami Radomsko i Mykanów w kierunku Katowic. Na Kontakt24 dostaliśmy film ze zdarzenia.

- Kierowca, zjechał na pas awaryjny i to tam doszło do tego pożaru. W kierunku Katowic nie ma w zasadzie utrudnień, mogę one występować w momencie, kiedy samochód będzie stamtąd zabierany - przekazał nam rzecznik łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi Maciej Zalewski.