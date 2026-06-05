Radomsko Pijana kobieta zajmowała się miesięcznym dzieckiem. Sama wezwała pomoc Piotr Krysztofiak |

Aktorka i terapeuci: przestańmy uczyć dzieci picia Źródło zdj. gł.: KPP w Radomsku

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Do zdarzenia doszło 4 czerwca. Po godzinie dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Radomsku otrzymał informację od zespołu ratownictwa medycznego o interwencji podjętej w jednym z mieszkań na terenie Radomska. Pomoc medyczną wezwała kobieta, która skarżyła się na złe samopoczucie i problemy z oddychaniem.

Blisko 3 promile alkoholu w organizmie

Jak informuje aspirant Dariusz Kaczmarek z radomszczańskiej policji, po przybyciu na miejsce ratownicy stwierdzili, że 31-letnia kobieta jest pod wpływem alkoholu i sama opiekuje się swoim miesięcznym dzieckiem. Od razu powiadomili policjantów. - Funkcjonariusze przebadali kobietę na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało, że miała blisko 3 promile. W trakcie prowadzonych czynności najważniejsze było zapewnienie bezpieczeństwa niemowlęciu. Dziecko zostało przebadane przez zespół ratownictwa medycznego, nie wymagało hospitalizacji. Do czasu przyjazdu rodziny opiekę nad niemowlęciem sprawowali policjanci. Następnie dziecko zostało bezpiecznie przekazane bliskim - przekazuje policjant.

Niemowlęciem zaopiekowali się policjanci Źródło zdjęcia: KPP w Radomsku

Kobieta została zatrzymana przez policjantów. O całym zdarzeniu został również powiadomiony sąd rodzinny. Za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi do 5 lat pozbawienia wolności.