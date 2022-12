Jeżozwierz Stasiu złapany. Był poszukiwany od pięciu dni

Wykorzystał chwilę i uciekł opiekunce, przebiegając pod jej nogami. Był widziany na ulicach, posesjach i polach - mowa o jeżozwierzu Stasiu, który uciekł z Minizoo w Radomsku (Łódzkie). Jak informuje jego właściciel, zwierzę po pięciu dniach udało się złapać. - Kiedy wrócił do siebie, pierwsze co zrobił to poszedł do swojej wybranki Halyny - dodaje jego opiekun.