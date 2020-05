Drift na rondzie, a potem przed komendą policji. Sam nie wie, czemu to robił. Straci prawo jazdy

Za kierownicą czerwonego samochodu osobowego siedział 24-letni mieszkaniec Radomska - dobrze znany miejscowym policjantom. We wtorek po południu pojawił się na rondzie przy ulicach Tysiąclecia i Fabianiego. Mężczyzna - jak informuje policja - świadomie wprowadził swoje auto w poślizg i jechał bokiem. W rajdach i wyścigach taką jazdę nazywa się driftem.

Skutecznie zwrócił na siebie uwagę

- Nieodpowiedzialny kierowca był trzeźwy. Pytany o to, czemu miały służyć popisy drogowe i prowokowanie policji, odpowiedział, że nie wie - mówi podinsp. Wojciech Auguścik z radomszczańskiej policji.

Policja skierowała skierowała do sądu wniosek o zatrzymanie prawa jazdy i ukaranie go za szereg wykroczeń. Wystąpiła też do starostwa, aby odebrać 24-latkowi dokument prawa jazdy. Auto mieszkańca Radomska zostało odholowane na policyjny parking.