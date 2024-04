W karawanie trumna z ciałem, za kierownicą pijany kierowca

Do zdarzenia doszło 27 kwietnia około godziny 22. Dyżurny radomszczańskiej komendy otrzymał informację, że kierujący volkswagenem jadąc autostradą A1, porusza się „wężykiem”. Po kilku minutach od zgłoszenia policjanci zatrzymali jadący w kierunku Katowic samochód.

Kompletnie pijany kierowca karawanu

- Mundurowi zatrzymali do kontroli volkswagena, za którego kierownicą siedział 37-letni mieszkaniec województwa podlaskiego. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna ma w organizmie trzy promile alkoholu. W związku z koniecznością tymczasowego zajęcia pojazdu funkcjonariusze sprawdzili przestrzeń ładunkową auta. Policjanci byli bardzo zdziwieni, kiedy okazało się, że w karawanie znajduje się trumna z ciałem - opisuje rzecznik policji w Radomsku młodszy aspirant Dariusz Kaczmarek.

Policjanci zorganizowali transport ciała zmarłego przez inną firmę pogrzebową, a karawan zabezpieczyli do celów procesowych. - Funkcjonariusze zatrzymali 37-latkowi elektronicznie prawo jazdy. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz utrata uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznym. Ponadto zgodnie z nowelizacją przepisów w kwestii zabezpieczonego pojazdu wypowie się sąd, który może zasądzić przepadek auta lub jego równowartości - podsumowuje oficer prasowy radomszczańskiej policji.