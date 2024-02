25-latek wjechał w kapliczkę i dachował. Był pijany

czytaj dalej

Co roku na raka, z tego powodu, że przede wszystkim został zbyt późno rozpoznany, umiera 100 tysięcy ludzi - mówił we "Wstajesz i weekend" specjalista onkologii, profesor Cezary Szczylik. Dodał, że "co roku zapada na tę chorobę 170 tysięcy ludzi", a z nowotworem żyje ich ponad milion. Według niego na przestrzeni lat obserwujemy "dramatyczny wzrost liczby zachorowań i dramatyczny wzrost liczby zgonów". - Uważności na własne zdrowie należy uczyć już dzieci od szkół podstawowych - podkreślił.