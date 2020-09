Jedno auto się zatrzymało, drugie w nie uderzyło. Trzy dziewczyny w szpitalu 

- To nagranie pokazuje, czym może skończyć się wymijanie samochodów, które zatrzymały się, żeby przepuścić pieszych - informuje śląska policja i pokazuje film. Na przejściu dla pieszych kierowca auta dostawczego potrącił trzy dziewczyny w wieku 15 i 16 lat.

Do zdarzenia doszło w zeszły weekend w Raciborzu.

Poszkodowane dziewczyny trafiły do szpitala.

Do wypadku doszło w Raciborzu

O krok od tragedii

Śląscy policjanci podkreślają, że w zeszły weekend doszło też do innego wypadku na przejściu dla pieszych, który też niemal skończył się tragedią:

Policja ustaliła, że do wypadku doprowadził 89-latek, który też wymijał inne auto stojące przed przejściem. Niemowlę zostało przewiezione do szpitala na rutynowe badania. Na szczęście ostatecznie nie potwierdzono u niego obrażeń. Policjanci zatrzymali prawo jazdy starszego kierowcy i do sądu skierowali wniosek o jego ukaranie.