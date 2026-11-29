Łódź Koło odpadło z ciężarówki. Auto osobowe dachowało

Wypadek na autostradzie A1 Źródło wideo: KPP w Tarnowskich Górach Źródło zdj. gł.: KPP w Tarnowskich Górach

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Do zdarzenia doszło w piątek kilka minut po godz. 19, na autostradzie A1 w rejonie Pyrzowic. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 39-letni mieszkaniec województwa łódzkiego, kierujący fordem, najechał na leżące na jezdni koło zapasowe. Prawdopodobnie odpadło ono wcześniej od samochodu ciężarowego.

Koło na autostradzie A1 Źródło zdjęcia: KPP w Tarnowskich Górach

Jak przekazała policja, po uderzeniu koło przeleciało na sąsiedni pas ruchu i trafiło w samochód osobowy, którym kierowała 32-letnia mieszkanka Łodzi. Kobieta straciła panowanie nad autem, które następnie dachowało. Ratownicy medyczni zabrali ją do szpitala na dalsze badania.

W wypadku ranna została 32-letnia kobieta Źródło zdjęcia: KPP w Tarnowskich Górach

Apel policji

Policja apeluje do wszystkich osób, które w sobotę około godz. 19 jechały autostradą A1 w kierunku Łodzi, na wysokości Pyrzowic, i zauważyły moment odpadnięcia koła od samochodu ciężarowego. Funkcjonariusze proszą również o kontakt kierowców, których kamery samochodowe mogły zarejestrować to zdarzenie.

Wypadek na autostradzie A1 Wypadek na autostradzie A1 Źródło zdjęcia: KPP w Tarnowskich Górach Wypadek na autostradzie A1 Źródło zdjęcia: KPP w Tarnowskich Górach Wypadek na autostradzie A1 Źródło zdjęcia: KPP w Tarnowskich Górach Wypadek na autostradzie A1 Źródło zdjęcia: KPP w Tarnowskich Górach

Ustalenie pojazdu, z którego odpadło koło, oraz jego kierowcy będzie kluczowe dla wyjaśnienia dokładnych okoliczności zdarzenia. Informacje można przekazywać policjantom z wydziału kryminalnego pod numerem telefonu 47 853 42 80 lub mailowo na adres: kryminalny@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl.