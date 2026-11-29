Koło odpadło z ciężarówki. Auto osobowe dachowało
Do zdarzenia doszło w piątek kilka minut po godz. 19, na autostradzie A1 w rejonie Pyrzowic. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 39-letni mieszkaniec województwa łódzkiego, kierujący fordem, najechał na leżące na jezdni koło zapasowe. Prawdopodobnie odpadło ono wcześniej od samochodu ciężarowego.
Jak przekazała policja, po uderzeniu koło przeleciało na sąsiedni pas ruchu i trafiło w samochód osobowy, którym kierowała 32-letnia mieszkanka Łodzi. Kobieta straciła panowanie nad autem, które następnie dachowało. Ratownicy medyczni zabrali ją do szpitala na dalsze badania.
Apel policji
Policja apeluje do wszystkich osób, które w sobotę około godz. 19 jechały autostradą A1 w kierunku Łodzi, na wysokości Pyrzowic, i zauważyły moment odpadnięcia koła od samochodu ciężarowego. Funkcjonariusze proszą również o kontakt kierowców, których kamery samochodowe mogły zarejestrować to zdarzenie.
Ustalenie pojazdu, z którego odpadło koło, oraz jego kierowcy będzie kluczowe dla wyjaśnienia dokładnych okoliczności zdarzenia. Informacje można przekazywać policjantom z wydziału kryminalnego pod numerem telefonu 47 853 42 80 lub mailowo na adres: kryminalny@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl.