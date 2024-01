Przychodził SMS o niedopłacie, a w nim link. 800 osób oszukanych na ponad 2,5 miliona złotych

SMS z informacją o dopłacie za prąd, w środku link

Jak informuje w komunikacie CBZC, sprawcy masowo rozsyłali wiadomości SMS o konieczności uiszczenia dopłaty do paczki, przesyłki bądź rachunku za prąd. W wiadomościach znajdowały się linki przekierowujące pokrzywdzonych na strony imitujące internetowe portale bankowości elektronicznej, na których pokrzywdzeni wpisywali swoje dane, oszuści dokonywali zmiany zaufanego urządzenia, dzięki czemu uzyskiwali dostęp do rachunków bankowych pokrzywdzonych, z których dokonywali kradzieży środków pieniężnych oraz zaciągali kredyty. Oszukanych w ten sposób zostało ponad 800 osób na łączną kwotę przekraczającą 2,5 miliona złotych.

Prokuratorskie zarzuty

I dodaje: - Po przesłuchaniach, co do pięciu osób podejrzanych między innymi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, sąd na wniosek prokuratora zastosował tymczasowe aresztowanie. W stosunku do pozostałych zastosowane były wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozorów, poręczeń majątkowych oraz zakazów opuszczania kraju. W zależności od przedstawionych zarzutów podejrzanym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.