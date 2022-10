Amstaff zerwał się z łańcucha i wbiegł do szkolnego busa. "Dzieci wskakiwały na fotele i krzyczały"

czytaj dalej

Nie można całkowicie wykluczyć użycia przez Rosjan broni jądrowej podczas wojny w Ukrainie - ocenił Marek Menkiszak, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. - Może to nastąpić tylko w skrajnej sytuacji, kiedy Władimir Putin dojdzie do przekonania, że istnieje bezpośrednie zagrożenie upadku jego reżimu - powiedział. - To jest koniec Rosji - oceniła w TVN24 doktor Małgorzata Bonikowska, prezes ośrodka THINKTANK, zapytana, czym skutkowałoby użycie broni nuklearnej przez Putina. Jej zdaniem doprowadziłoby to do twardej reakcji NATO.