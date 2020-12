„Liczba chętnych na szczepienia nie może dziwić, widzieliśmy ile cierpienia przynosi COVID-19”

Dzisiaj szczepionkę otrzyma 75 osób, to symboliczny początek. W samym szpitalu Strusia do zabezpieczenia się przed chorobą zgłosiło się 1800 osób. - Blisko połowa to personel tego szpitala. Pozostali to medycy z innych jednostek medycznych, którzy tutaj mają zostać zaszczepieni - dodaje Przybylski.