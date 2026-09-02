Kłęby dymu nad Łodzią. Ewakuowano 100 osób
Około godziny 15 łódzcy strażacy otrzymali zgłoszenie dotyczące pożaru na terenie Widzewskiej Manufaktury przy al. Piłsudskiego w Łodzi. Pierwsze nagrania otrzymaliśmy na Kontakt24.
- Chodzi o remontowany budynek starej fabryki. Ogień pojawił się na dachu. Trzeba było ewakuować 100 osób. Wszyscy są pracownikami firmy budowlanej, która prowadziła tam prace. Prawdopodobnie jedna osoba będzie poszkodowana - powiedział tvn24.pl kpt. Łukasz Górczyński, rzecznik łódzkiej straży pożarnej.
Na miejscu jest siedem wozów straży pożarnej i 25 strażaków.
- Sytuacja pożarowa jest już opanowana. Sąsiednie zabudowania nie były w żaden sposób zagrożone - przekazał po godzinie 16 rzecznik łódzkiej straży pożarnej.
Ogień pojawił się na dachu czteropiętrowego budynku o wymiarach 100 na 80 metrów. Prawdopodobnie podczas prac zapaliła się papa.