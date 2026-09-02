Łódź Kłęby dymu nad Łodzią. Ewakuowano 100 osób Aleksandra Arendt-Czekała |

Pożar w Łodzi Źródło wideo: Kontakt24 / Łodzianin Źródło zdj. gł.: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Około godziny 15 łódzcy strażacy otrzymali zgłoszenie dotyczące pożaru na terenie Widzewskiej Manufaktury przy al. Piłsudskiego w Łodzi. Pierwsze nagrania otrzymaliśmy na Kontakt24.

- Chodzi o remontowany budynek starej fabryki. Ogień pojawił się na dachu. Trzeba było ewakuować 100 osób. Wszyscy są pracownikami firmy budowlanej, która prowadziła tam prace. Prawdopodobnie jedna osoba będzie poszkodowana - powiedział tvn24.pl kpt. Łukasz Górczyński, rzecznik łódzkiej straży pożarnej.

Pożar budynku w Łodzi Źródło zdjęcia: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Na miejscu jest siedem wozów straży pożarnej i 25 strażaków.

- Sytuacja pożarowa jest już opanowana. Sąsiednie zabudowania nie były w żaden sposób zagrożone - przekazał po godzinie 16 rzecznik łódzkiej straży pożarnej.

Ogień pojawił się na dachu czteropiętrowego budynku o wymiarach 100 na 80 metrów. Prawdopodobnie podczas prac zapaliła się papa.