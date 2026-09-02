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Łódź

Kłęby dymu nad Łodzią. Ewakuowano 100 osób

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Pożar budynku w Łodzi
Pożar w Łodzi
Źródło wideo: Kontakt24 / Łodzianin
Źródło zdj. gł.: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie
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Kłęby czarnego dymu nad Łodzią. Na dachu jednego z budynków na terenie dawnej Widzewskiej Manufaktury wybuchł pożar. Ewakuowano 100 osób.

Około godziny 15 łódzcy strażacy otrzymali zgłoszenie dotyczące pożaru na terenie Widzewskiej Manufaktury przy al. Piłsudskiego w Łodzi. Pierwsze nagrania otrzymaliśmy na Kontakt24.

- Chodzi o remontowany budynek starej fabryki. Ogień pojawił się na dachu. Trzeba było ewakuować 100 osób. Wszyscy są pracownikami firmy budowlanej, która prowadziła tam prace. Prawdopodobnie jedna osoba będzie poszkodowana - powiedział tvn24.pl kpt. Łukasz Górczyński, rzecznik łódzkiej straży pożarnej.

Pożar budynku w Łodzi
Pożar budynku w Łodzi
Źródło zdjęcia: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Na miejscu jest siedem wozów straży pożarnej i 25 strażaków.

- Sytuacja pożarowa jest już opanowana. Sąsiednie zabudowania nie były w żaden sposób zagrożone - przekazał po godzinie 16 rzecznik łódzkiej straży pożarnej.

Ogień pojawił się na dachu czteropiętrowego budynku o wymiarach 100 na 80 metrów. Prawdopodobnie podczas prac zapaliła się papa.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
pożarStraż pożarna
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Dziennikarka tvn24.pl
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