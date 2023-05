Pożar w zakładzie produkującym rozpuszczalniki. Na miejscu 21 zastępów straży pożarnej

czytaj dalej

Aleksander Kwaśniewski, były prezydent, mówił w TVN24 o rakiecie, która spadła pod Bydgoszczą i o chaosie informacyjnym, który narósł w tej sprawie. - Myślę, że informacja o tym, że przeleciała ta rakieta i nie można jej znaleźć, wywołała pewien szok i nie wierzę, żeby minister obrony indywidualnie postanowił to skrywać. Sądzę, że to była polityczna decyzja grupy ludzi, która rządzi Polską - stwierdził. - To świadczy o stanie państwa. I to nie o jego sile, a wielkiej słabości i podporządkowaniu wszystkiego PR-owi - dodał.