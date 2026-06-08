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Łódź

Tragiczny wypadek na S14 w miejscowości Emilia. Nie żyje kierowca

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Tragiczny wypadek na S14. Nie żyje kierowca
Tragiczny wypadek na S14. Nie żyje kierowca
Źródło wideo: OSP Kania Górna, OSP Zgierz-Proboszczewice
Źródło zdj. gł.: OSP Kania Góra
Na drodze ekspresowej S14 w miejscowości Emilia doszło w nocy do wypadku, w którym zginął 42-letni mężczyzna. Działania służb trwały na miejscu ponad 3 godziny.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w nocy z 7 na 8 czerwca na drodze ekspresowej S14 w miejscowości Emilia w powiecie zgierskim (woj. łódzkie). Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb około godziny 22.30. Jak przekazali druhowie z OSP Zgierz-Proboszczewice po przybyciu pierwszych zastępów okazało się, że samochód osobowy dachował.

Do wypadku doszło na S14 w miejscowości Emilia (woj. łódzkie)
Do wypadku doszło na S14 w miejscowości Emilia (woj. łódzkie)
Źródło zdjęcia: OSP Kania Góra
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W pojeździe znajdował się kierowca wymagający natychmiastowej pomocy. Strażacy wydobyli poszkodowanego z rozbitego pojazdu i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Działania ratunkowe były kontynuowane po przybyciu zespołu ratownictwa medycznego. Mimo długotrwałej akcji ratunkowej życia 42-latka nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon mężczyzny.

Na miejscu pracowały dwa zastępy PSP z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu oraz dwa zastępy OSP, policja, zespół ratownictwa medycznego, służby drogowe oraz prokurator. Działania służb trwały do godz. 2 w nocy.

Tragiczny wypadek na S14. Okolice wjazdu zabezpieczali druhowie ze Zgierza
Tragiczny wypadek na S14. Okolice wjazdu zabezpieczali druhowie ze Zgierza
Źródło zdjęcia: OSP Zgierz-Proboszczewice

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 42-letni mężczyzna z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi, uderzył w bariery ochronne, a następnie dachował. Dokładne okoliczności wypadku na drodze S14 wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

Źródło: Google Maps
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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
ŁódzkieWypadkiDrogi w PolsceDroga ekspresowa S14
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
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