Łódź

Wtargnęli do domu i uprowadzili ośmiolatka. Dwie osoby z zarzutami

W mieszkaniu gdzie przebywał 8-latek wspólnie z jego matką zatrzymano 50-letniego mężczyznę
8-latek został uprowadzony przez swoją matkę, która ma ograniczone prawa rodzicielskie
Źródło: KPP w Zgierzu
Ośmiolatek został uprowadzony z domu w jednej z miejscowości w powiecie zgierskim (Łódzkie). Wobec babci, która opiekowała się chłopcem, napastnicy użyli gazu pieprzowego. Dziecko zostało odnalezione w mieszkaniu w Łodzi. Dwie osoby usłyszały zarzuty.

Do tego dramatycznego zdarzenia doszło 13 marca wieczorem. Policji zgłoszono, że do domu w jednej z miejscowości w powiecie zgierskim wtargnęły dwie osoby, które wybiły szybę w drzwiach tarasowych i wobec 62-letniej kobiety, pod której opieką znajdował się ośmioletni chłopiec, użyli gazu pieprzowego, a następnie uprowadzili dziecko.

Ośmiolatek w mieszkaniu w Łodzi

Jak informuje sierżant sztabowy Bartłomiej Arcimowicz z policji w Zgierzu, na miejscu zdarzenia pracował technik kryminalistyki, który zabezpieczał ślady, a policyjne patrole ruszyły na poszukiwania pojazdu, którym odjechali sprawcy. - Kiedy do funkcjonariuszy dotarły informacje, że sprawcą uprowadzenia może być matka chłopca, która ma ograniczoną władzę rodzicielską, ustalili jej adres zamieszkania i natychmiast udali się na miejsce. Po dotarciu na łódzkie osiedle, przy użyciu siły dostali się do mieszkania, gdzie znajdował się przestraszony chłopiec wraz z 41-letnią matką i 50-letnim mężczyzną. Ośmiolatek do czasu przekazania opiekunowi prawnemu został objęty pomocą policyjnego psychologa, a następnie wrócił bezpiecznie pod opiekę babci - przekazuje policjant.

Prokuratorskie zarzuty

We wtorek Prokuratura Okręgowa w Łodzi poinformowała o zarzutach dla 41-latki i 50-latka. Para została oskarżona o naruszenie miru domowego, zniszczenie mienia, naruszenie nietykalności cielesnej oraz uprowadzenie chłopca.

- Nie przyznali się do popełnienia czynu zabronionego. Mężczyzna wskazał, że w jego ocenie to kobieta jest osobą uprawnioną do opieki nad ośmiolatkiem, w związku z czym ich działania były legalne. Wobec podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonych, w tym do placówki edukacyjnej, do której uczęszcza chłopiec - podał Paweł Jasiak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Zgierzu

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica