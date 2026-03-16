Wtargnęli do domu i uprowadzili 8-latka

8-latek został uprowadzony przez swoją matkę, która ma ograniczone prawa rodzicielskie Źródło: KPP w Zgierzu

Do tego dramatycznego zdarzenia doszło 13 marca wieczorem. Policji zgłoszono, że do domu w jednej z miejscowości w powiecie zgierskim wtargnęły dwie osoby, które wybiły szybę w drzwiach tarasowych i wobec 62-letniej kobiety, pod której opieką znajdował się 8-letni chłopiec, użyli gazu pieprzowego, a następnie uprowadzili dziecko.

Chłopiec trafił pod opiekę babci Źródło: KPP w Zgierzu

8-latek w mieszkaniu w Łodzi

Jak informuje sierżant sztabowy Bartłomiej Arcimowicz z policji w Zgierzu, na miejscu zdarzenia pracował technik kryminalistyki, który zabezpieczał ślady, a policyjne patrole ruszyły na poszukiwania pojazdu, którym odjechali sprawcy. - Kiedy do funkcjonariuszy dotarły informacje, że sprawcą uprowadzenia może być matka chłopca, która ma ograniczoną władzę rodzicielską, ustalili jej adres zamieszkania i natychmiast udali się na miejsce. Po dotarciu na łódzkie osiedle, przy użyciu siły dostali się do mieszkania, gdzie znajdował się przestraszony chłopiec wraz z 41-letnią matką i 50-letnim mężczyzną. 8-latek do czasu przekazania opiekunowi prawnemu został objęty pomocą policyjnego psychologa, a następnie wrócił bezpiecznie pod opiekę babci - przekazuje policjant.

W mieszkaniu gdzie przebywał 8-latek wspólnie z jego matką zatrzymano 50-letniego mężczyznę Źródło: KPP w Zgierzu

Kobieta i mężczyzna trafili do policyjnej celi i usłyszeli zarzuty uprowadzenia dziecka. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.