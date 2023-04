Od obietnicy poszerzenia minęło sześć lat. Sprawdzamy, co z pracami na A2 pomiędzy Warszawą i Łodzią

czytaj dalej

Minister Przemysław Czarnek zmienił termin konkursu, kolejnej odsłony willi plus, w którym ma rozdzielić miliony złotych. - Nie mam wątpliwości, że to ma być narzędzie kampanii wyborczej ministra Czarnka - stwierdziła Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Pieniądze przyznał za to Narodowy Instytut Wolności nadzorowany przez wicepremiera Piotra Glińskiego. - Oni będą to konsekwentnie robić do ostatniego dnia, do ciszy wyborczej - skomentował Tomasz Trela z Lewicy.