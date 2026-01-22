70-latka całą noc spędziła w lesie. Zauważył ją strażak tankujący na stacji

Do zdarzenia doszło w powiecie łaskim (woj. łódzkie) Źródło: Google Maps

Do tego zdarzenia doszło 17 stycznia. Młodszy ogniomistrz Piotr Błachowicz jechał wcześnie rano z województwa śląskiego do pracy - do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Łasku pod Łodzią. W miejscowości Popów (Śląskie) będąc na stacji benzynowej, zauważył w pobliskim lesie starszą kobietę, była 6 rano, a na zewnątrz panował silny mróz.

Spędziła noc w lesie. Mówiła, że idzie do lekarza

Strażak z Łasku bez zawahania poszedł w stronę kobiety, żeby upewnić się, że wszystko z nią w porządku. - Nasz strażak zainteresował się kobietą i zapytał, co robi o tej porze w lesie. Kobieta podała swoje imię, nie potrafiła natomiast powiedzieć nazwiska. W rozmowie powiedziała, że idzie do lekarza. Na zewnątrz było wówczas minus 7 stopni Celsjusza - informuje nas oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Łasku mł. bryg. Michał Kalista.

Młodszy ogniomistrz Piotr Błachowicz ze Straży Pożarnej w Łasku Źródło: KPP w Łasku

Dodaje, że kobieta była mocno wychłodzona i strażak ogrzał ją w samochodzie i postanowił zawieźć do wskazanej przez nią miejscowości. - Po drodze natknął się na patrol policji. Jak się okazało, funkcjonariusze poszukiwali właśnie kobiety, którą strażak zauważył w lesie. Dzień wcześniej rodzina zgłosiła jej zaginięcie. Wszystko na to wskazuje, że kobieta spędziła całą noc w lesie - przekazuje mł. bryg. Michał Kalista. - Młodszy ogniomistrz Piotr Błachowicz spóźnił się do pracy, ale wykonał to co do niego należy, uratował życie - podsumowuje oficer prasowy łaskich strażaków.

Strażak zostanie wyróżniony przez komendanta PSP w Łasku.