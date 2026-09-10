"Nie ten worek, co trzeba". Pan Adam został pochowany w grobie żołnierza

Pan Adam podczas rodzinnego spotkania

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Pan Adam, rocznik 1978, zaginął w lutym 2025 roku. Szukała go rodzina. W marcu tego roku w pustostanie w Rylsku pod Rawą Mazowiecką odnaleziono szczątki mężczyzny. Okazało się, że należą do zaginionego. Sprawą zajęli się śledczy, a kilka miesięcy później, pod koniec sierpnia, rodzina mężczyzny mogła w końcu odebrać szczątki, by je pochować.

O tym, co się wydarzyło, opowiada mi brat zmarłego.

- Adam pochodził z Siemianowic Śląskich, ale od wielu lat pracował pod Rawą Mazowiecką w różnych gospodarstwach - mówi Tomasz Pichen.