"Nie ten worek, co trzeba". Pan Adam został pochowany w grobie żołnierza

Pan Adam, rocznik 1978, zaginął w lutym 2025 roku. Szukała go rodzina. W marcu tego roku w pustostanie w Rylsku pod Rawą Mazowiecką odnaleziono szczątki mężczyzny. Okazało się, że należą do zaginionego. Sprawą zajęli się śledczy, a kilka miesięcy później, pod koniec sierpnia, rodzina mężczyzny mogła w końcu odebrać szczątki, by je pochować.
O tym, co się wydarzyło, opowiada mi brat zmarłego.
- Adam pochodził z Siemianowic Śląskich, ale od wielu lat pracował pod Rawą Mazowiecką w różnych gospodarstwach - mówi Tomasz Pichen.
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Z tego artykułu dowiesz się:
Jak doszło do pomyłki w zakładzie pogrzebowym.
Jak wyglądały poszukiwania i identyfikacja pana Adama.
Jakie działania podjęła rodzina po otrzymaniu informacji o pochówku.
Jakie konsekwencje prawne grożą za nieprawidłowe wydanie ciała.