Pojechał na urlop, uratował tonącą nastolatkę. Polski policjant bohaterem w Albanii

Musimy mieć odwagę przyznać, że nie działa on tak, jak to sobie wyobrażaliśmy - powiedziała szefowa komisji obrony w Bundestagu, odnosząc się do mechanizmu uzupełniania zapasów czołgów krajów partnerskich, w tym Polski, które dostarczają stare radzieckie modele Ukrainie. Niemcy zobowiązały się do takiego działania trzy miesiące temu. - Trudno potraktować to jako poważną propozycję po tym, jak w ciągu dwóch miesięcy dostarczyliśmy Ukrainie ponad 200 czołgów - skomentował w rozmowie ze "Spieglem" wiceszef polskiego MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.