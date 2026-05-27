Łódź Rodzic zauważył na terenie szkoły małego bociana. Pomoc przyszła od razu Oprac. Piotr Krysztofiak

Do zdarzenia doszło 22 maja na terenie jednej ze szkół w gminie Poddębice, gdzie jeden z rodziców zauważył leżącego na ziemi bociana. W ratunek zaangażowała się pracownica placówki, która zabezpieczyła ptaka, umieszczając go w kartonowym pojemniku.

Ptak po pojechał pod Kutno

Jak informuje mł. asp. Alicja Bartczak z poddębickiej policji, służbom było ciężko znaleźć miejsce, gdzie ptak mógłby trafić. Ostatecznie jednak udało się i zwierzę pojechało do ośrodka rehabilitacji pod Kutno. - Po ustaleniach prowadzonych wspólnie z pracownikiem Urzędu Gminy policjanci uzyskali informację o stowarzyszeniu specjalizującym się w opiece nad bocianami. Funkcjonariusze przetransportowali ptaka do Stowarzyszenia "Pomagam Bocianom" działającego na terenie gminy Żychlin, gdzie został przekazany pod fachową opiekę i dalszą obserwację - przekazuje policjantka.

Mały bocian leżał na terenie szkoły w gminie Poddębice

Szef ośrodka Artur Paul, poinformował, że to maleńkie pisklę bociana białego, a jego stan od początku był bardzo ciężki. Ptak był silnie wyziębiony, skrajnie osłabiony i wykazywał objawy zatrucia. Rokowania są dla niego bardzo ostrożne.