Potrącony policjant w szpitalu. Prawdopodobny sprawca zatrzymany

Podejrzewany o potrącenie policjanta 40-latek został zatrzymany przez policjantów z Poddębic i Łasku. 7 stycznia na ulicy Łódzkiej w Poddębicach nie zatrzymał się do kontroli drogowej w związku z przekroczeniem prędkości, potrącił funkcjonariusza i uciekł z miejsca zdarzenia.

Podejrzewany o potrącenie policjanta zatrzymany

- Wspólne działania funkcjonariuszy komend w Łasku i Poddębicach doprowadziły do zatrzymania 40-letniego mężczyzny, który może mieć związek z potrąceniem policjanta. Okazało się, że mógł on podpalić również swoją skodę fabię. Niewykluczone, że to właśnie ten pojazd uczestniczył w zdarzeniu z udziałem policjanta. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż mężczyzna nie był wcześniej notowany - poinformowała sierżant Alicja Bartczak z policji w Poddębicach.