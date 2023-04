Czołowe zderzenie. Pięć osób rannych, w tym dzieci

czytaj dalej

Sobota jest 402. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy uważa, że Władimir Putin nie rozmieści na Białorusi broni jądrowej, ponieważ nie pozwolą na to Chiny. - Żadnego rozmieszczenia broni jądrowej na terytorium Białorusi nie będzie i nie może być, dopóki Chiny nie pozwolą Putinowi na jej rozmieszczenie. Czy Chiny pozwolą Putinowi rozmieszczać broń jądrową na terytorium Białorusi? Jestem bardziej niż pewny, że nie - oznajmił Daniłow. Jego zdaniem, broń jądrowa na Białorusi nie jest potrzebna ani Chinom, ani Rosji. Wypowiedzi Putina na ten temat Daniłow określił jako szantaż mający na celu skłonienie USA do jak najszybszego podjęcia negocjacji, by zakończyć wojnę na warunkach rosyjskich. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.