Łódź Awaria urządzeń sterowania ruchem na Centralnej Magistrali Kolejowej. Możliwe opóźnienia pociągów Oprac. Damian Nowicki |

Polskie Koleje Państwowe mają już sto lat Źródło wideo: Dzień Dobry TVN Źródło zdj. gł.: Grand Warszawski/GettyImages

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Komunikat o utrudnieniach w kursowaniu pociągów na Centralnej Magistrali Kolejowej opublikowano w czwartek 19 listopada o godzinie 8:25 w mediach społecznościowych PKP.

"W związku z awarią urządzeń sterowania ruchem oraz brakiem możliwości przejazdu część pociągów PKP Intercity zostanie skierowana na trasy objazdowe. Utrudnienia wpłyną na punktualność pociągów PKP Intercity kursujących przez Centralną Magistralę Kolejową. Prosimy o sprawdzanie aktualnych informacji o kursowaniu pociągów w Portalu Pasażera oraz o śledzenie komunikatów na stacjach i w pociągach" — podano w informacji.

‼️Utrudnienia w kursowaniu pociągów na Centralnej Magistrali Kolejowej



W związku z awarią urządzeń sterowania ruchem oraz brakiem możliwości przejazdu część pociągów PKP Intercity zostanie skierowana na trasy objazdowe.



Prosimy o sprawdzanie aktualnych informacji o kursowaniu… https://t.co/fTiWrLFoCK — PKP Intercity (@PKPIntercityPDP) November 19, 2026 Rozwiń

Centralna Magistrala Kolejowa jest główną linią kolejową w Polsce. Ma długość 224 km i biegnie od Grodziska Mazowieckiego do Zawiercia. Łączy centralną Polskę z południem kraju i pozwala na najszybszą jazdę pociągów w sieci PKP. To główna trasa łącząca Śląsk i Kraków z Warszawą.

Trwa awaria PKP

"Ze względu na awarię urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym na odcinku Szeligi — Strzałki ruch pociągów prowadzony jest po jednym torze. Mogą wystąpić około 30-minutowe opóźnienia. Część pociągów zostanie skierowana na trasy alternatywne" — informują z kolei Polskie Linie Kolejowe S.A.

‼️Uwaga podróżni - zmiany w komunikacji na Centralnej Magistrali Kolejowej (linia kolejowa nr 4 Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie).



Ze względu na awarię urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym na odcinku Szeligi - Strzałki ruch pociągów prowadzony jest po jednym torze. Mogą… — PLK SA (@PKP_PLK_SA) November 19, 2026 Rozwiń

Chwilę przed godziną 10 Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że w związku z awarią opóźnienia pociągów mogą zwiększyć się do 60 minut.

‼️Aktualizacja‼️Na miejscu awarii pracują służby techniczne PLK SA. W związku z usterką opóźnienia pociągów mogą wynieść około 60 minut.



Aktualne informacje o zmianach w kursowaniu pociągów są dostępne w Portalu Pasażera. https://t.co/joxLPEeKou — PLK SA (@PKP_PLK_SA) November 19, 2026 Rozwiń

Przewoźnik apeluje do pasażerów o zwracanie uwagi na komunikaty głosowe. Aktualne informacje o zmianach w kursowaniu pociągów można znaleźć także w Portalu Pasażera, komunikatach na stacjach oraz na stronach internetowych przewoźników.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. W ubiegłym roku PKP Intercity przewiozło 89,2 milionów pasażerów. Spółka szacuje, że w tym roku będzie to 96 milionów osób.