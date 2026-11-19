Awaria urządzeń sterowania ruchem na Centralnej Magistrali Kolejowej. Możliwe opóźnienia pociągów
Komunikat o utrudnieniach w kursowaniu pociągów na Centralnej Magistrali Kolejowej opublikowano w czwartek 19 listopada o godzinie 8:25 w mediach społecznościowych PKP.
"W związku z awarią urządzeń sterowania ruchem oraz brakiem możliwości przejazdu część pociągów PKP Intercity zostanie skierowana na trasy objazdowe. Utrudnienia wpłyną na punktualność pociągów PKP Intercity kursujących przez Centralną Magistralę Kolejową. Prosimy o sprawdzanie aktualnych informacji o kursowaniu pociągów w Portalu Pasażera oraz o śledzenie komunikatów na stacjach i w pociągach" — podano w informacji.
Centralna Magistrala Kolejowa jest główną linią kolejową w Polsce. Ma długość 224 km i biegnie od Grodziska Mazowieckiego do Zawiercia. Łączy centralną Polskę z południem kraju i pozwala na najszybszą jazdę pociągów w sieci PKP. To główna trasa łącząca Śląsk i Kraków z Warszawą.
Trwa awaria PKP
"Ze względu na awarię urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym na odcinku Szeligi — Strzałki ruch pociągów prowadzony jest po jednym torze. Mogą wystąpić około 30-minutowe opóźnienia. Część pociągów zostanie skierowana na trasy alternatywne" — informują z kolei Polskie Linie Kolejowe S.A.
Chwilę przed godziną 10 Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że w związku z awarią opóźnienia pociągów mogą zwiększyć się do 60 minut.
Przewoźnik apeluje do pasażerów o zwracanie uwagi na komunikaty głosowe. Aktualne informacje o zmianach w kursowaniu pociągów można znaleźć także w Portalu Pasażera, komunikatach na stacjach oraz na stronach internetowych przewoźników.
PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. W ubiegłym roku PKP Intercity przewiozło 89,2 milionów pasażerów. Spółka szacuje, że w tym roku będzie to 96 milionów osób.