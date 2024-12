Wybili szybę w aucie, zabrali walizkę z pieniędzmi i uciekli

czytaj dalej

Stargardzka prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Maciejowi D., który w maju tego roku na drodze ekspresowej S10, jechał pod prąd, zmuszał innych kierujących do zjeżdżania na pobocze i próbował uciec policjantom. Mężczyzna przyznał się do winy i grozi mu do ośmiu lat więzienia.