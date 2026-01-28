Piotrków Trybunalski Źródło: Google Earth

O sprawie informowaliśmy na tvn24.pl w połowie stycznia. Do portalu piotrkowski24.pl, maila napisali poszkodowani rodzice, którzy, by studniówka się odbyła, musieli ponownie dokonać wpłat. A te nie były małe - 350 złotych za każdego uczestnika imprezy.

Wcześniej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa została powiadomiona policja. - Zawiadomienie dotyczące przywłaszczenia pieniędzy w kwocie 13 420 złotych zostało złożone 29 grudnia przez jednego z rodziców Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim - mówiła młodsza aspirant Edyta Daroch, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarzuty przywłaszczenia mienia

Teraz policjantka poinformowała, że przesłuchano matkę jednej z uczennic, która zebranych pieniędzy nie przekazała do lokalu.

- Kobieta usłyszała zarzuty przywłaszczenia mienia. Przyznała się, że przywłaszczyła pieniądze, które miały być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z organizacją studniówki - powiedziała mł. asp. Edyta Daroch.

Kobiecie grozi od 3 miesięcy do pięciu lat więzienia. Sprawą zajmie się prokuratura.

