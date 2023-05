Zamknął znajomego w piwnicy, ukradł mu samochód, a potem przed policją uciekł do lasu

czytaj dalej

W niedzielnym głosowaniu obecny prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zdobył 49,5 procent głosów, a jego główny rywal Kemal Kilicdaroglu 44,8 procent - poinformowała w poniedziałek Wysoka Komisja Wyborcza. O tym, kto ostatecznie zwycięży - po raz pierwszy od kiedy prezydent wybierany jest w wyborach powszechnych - Turcy zdecydują więc w drugiej turze, która odbędzie się 28 maja. Jak przekazał szef komisji Ahmet Yener, choć do podliczenia zostało jeszcze 35 tysięcy głosów, to nawet gdyby wszystkie one zostały przyznane Erdoganowi, nadal nie dałoby mu wygranej w pierwszej turze, do czego potrzeba ponad 50 procent głosów.