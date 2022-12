Operator dźwigu zahaczył o linię średniego napięcia. 26-latek nie żyje

czytaj dalej

Dzisiaj to, co przed nami stoi, to nie tylko kryzys, ale wielka szansa - mówił podczas sobotniego Kongresu "Zielona Niepodległa" lider Polski 2050 Szymon Hołownia. W jego ocenie "transformacja energetyczna, sprawiedliwa, zrobiona profesjonalnie to coś, co przyniesie nam bogactwo, o jakim nam się nie śniło".