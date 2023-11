W wypadku na A1 zginęła trzyosobowa rodzina. Sąd zdecydował w sprawie listu żelaznego dla kierowcy bmw

czytaj dalej

Sąd Okręgowy w Poznaniu rozpoznał zażalenie na zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Zbysława C., który na ulicy śmiertelnie ugodził nożem pięcioletniego Maurycego i zdecydował, że nie opuści on aresztu. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, odmówił składania wyjaśnień, twierdząc, że nie pamięta, co się stało.