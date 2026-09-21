Łódź Wulgaryzmy na masce i przebite opony. Wandal zatrzymany. Zdradził go plecak Oprac. Rafał Molenda |

Mężczyzna został nagrany przez kamerę monitoringu Źródło wideo: KMP w Piotrkowie Trybunalskim

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Zgłoszenie o dewastacji samochodu policjanci odebrali 9 września. Wynikało z niego, że na jednej z posesji w gminie Moszczenica ktoś zniszczył zaparkowaną Kię. Na szybach i masce silnika pojawiły się wulgarne napisy, a dwie przednie opony zostały przebite.

- Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, zabezpieczyli nagranie z monitoringu. Okazało się, że kamera zarejestrowała moment, w którym ubrany na czarno mężczyzna, w czapce z daszkiem niszczy farbą w sprayu maskę samochodu i następnie odjeżdża rowerem w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego - mówi Edyta Daroch z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Zatrzymany tego samego dnia

Policjanci zatrzymali 50-letniego mężczyznę w Piotrkowie Trybunalskim.

- Dzielnicowy tego samego dnia zwrócił uwagę na rowerzystę, którego wygląd odpowiadał wizerunkowi sprawcy zarejestrowanemu przez monitoring. O rozpoznaniu przesądził plecak z charakterystycznymi elementami odblaskowymi, widoczny na nagraniu. Podczas zatrzymania mężczyzna miał przy sobie niebieską farbę w sprayu oraz nóż. Badanie alkomatem wykazało, że miał on blisko 2,3 promila alkoholu w organizmie - wyjaśnia Edyta Daroch z KMP w Piotrkowie Trybunalskim.

Jak ustalili policjanci, mężczyzna ma na swoim koncie również zniszczenie innego auta. 30 lipca przebił on cztery opony w samochodzie marki Hyundai. 50-latek usłyszał już zarzuty uszkodzenia mienia.

Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd może zdecydować o wyższej karze ze względu na to, że mężczyzna działał w warunkach recydywy.