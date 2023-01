W sylwestrową noc uszkodzili szyby w kilku lokalach. "Użyli jakiegoś ostrego narzędzia"

- Popękane szyby są między innymi w aptece, kwiaciarni dwóch restauracjach i prywatnym mieszkaniu - mówi nam dziennikarz portalu piotrkowski24.pl Jarosław Krak. Dodaje, że uszkodzenia wskazują na to, że użyto jakiegoś ostrego narzędzia. - Wygląda to tak, jakby ktoś uszkodził te szyby śrubokrętem - dodaje Krak.

Policyjne postępowanie

- Zawiadomienie złożył do nas właściciel jednego z lokali. Prowadzimy już czynności - tam znajdują się kamery monitoringu miejskiego. Nagrania zostaną zabezpieczone i sprawdzone - poinformowała asp. szt. Izabela Gajewska, z policji w Piotrkowie Trybunalskim. Dodała: - Uszkodzenie mienia jest przestępstwem i grozi za to do pięciu lat pozbawienia wolności.