Utrudnienia na drodze krajowej nr 12. Przez "remont cząstkowy nawierzchni"

Utrudnienia dla kierowców

- Czyli między godzinami 9 i 15 - doprecyzował rzecznik łódzkiej GDDKiA. I dodał: - W miejscu prowadzonych prac wprowadzony zostanie ruch wahadłowy kierowany ręcznie. Przewidujemy, że czas oczekiwania na przejazd może wynosić 10-20 minut. Dodatkowo na odcinku poza terenem zabudowanym będzie obowiązywało ograniczenie do 50 kilometrów na godzinę. Naprawa nawierzchni ma zakończyć się w piątek - 24 listopada. Zalewski zaapelował do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachęcił do wyboru, w miarę możliwości, alternatywnej trasy przejazdu w czasie prowadzonego remontu.