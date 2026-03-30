Nocny skok na chłodnię. Pracownik ukradł mięso z własnej firmy

Piotrków Trybunalski Źródło: Google Earth

42-letni mężczyzna włamał się nocą do zakładu drobiarskiego. Z chłodni wyniósł mięso oraz opakowania warte łącznie około 1700 złotych. Zdarzenie zarejestrował monitoring, a złodziejem okazał się pracownik firmy.

Do zdarzenia doszło w nocy z środy na czwartek (26 marca). Podczas porannej kontroli chłodni przedstawiciel firmy drobiarskiej zauważył brak opakowań i artykułów mięsnych. Sprawdził nagrania kamer monitoringu i rozpoznał na nich swojego pracownika.

Kradzież mięsa zarejestrowały kamery monitoringu Źródło: KMP w Piotrkowie Trybunalskim

- Na nagraniach widać, jak mężczyzna tuż po północy wchodzi do zakładu, wyciąga z pojemników paczki z mięsem i wkłada je do torby. Następnie pracownik spokojnie wychodzi z budynku. Mężczyzna po opuszczeniu zakładu wsiadł do służbowego samochodu i odjechał - relacjonuje Edyta Daroch z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Mężczyzna w obiektywie kamery monitoringu Źródło: KMP w Piotrkowie Trybunalskim

Przedstawiciel firmy działającej na terenie gminy Wolbórz (policja nie ujawnia dokładnej lokalizacji) zgłosił sprawę na komisariacie w Wolborzu. Policjanci szybko ustalili miejsce zamieszkania podejrzanego.

Mężczyzna zatrzymany przez policję Źródło: KMP w Piotrkowie Trybunalskim

- Podczas przeszukania lokalu funkcjonariusze odnaleźli skradzione mięso. 42-latek został zatrzymany i przewieziony do komisariatu, gdzie usłyszał zarzut kradzieży - informuje Edyta Daroch z KMP w Piotrkowie Trybunalskim.

Zgodnie z przepisami zatrzymanemu grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.