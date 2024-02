Badała pacjentów po pijanemu. Sprawą lekarki zajęła się prokuratura

czytaj dalej

78-latka śmiertelnie potrąciła oplem 11-letniego chłopca w Humniskach (woj. podkarpackie). Prokurator zdecydował o powołaniu biegłego okulisty, który zbada wzrok kobiety, ponieważ nie dostarczyła do prokuratury badań wzroku, a jechała bez okularów. Usłyszała zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi do ośmiu lat więzienia.