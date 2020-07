"Był pijany i pod wpływem leków, po których nie wolno siadać za kierownicę". Kamil D. oskarżony

Od dziewięciu miesięcy do 12 lat więzienia grozi Kamilowi D. Śledczy z Piotrkowa Trybunalskiego oskarżyli go o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Znany dziennikarz w lipcu ubiegłego roku doprowadził do kolizji, mając w organizmie 2,6 promila alkoholu. Śledztwo wykazało, że był też pod wpływem leków uspokajających o charakterze psychoaktywnym.