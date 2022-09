Spadł samolot, dwie osoby nie żyją

Do zdarzenia doszło w sobotę o godzinie 14.18 w miejscowości Glina, w gminie Wola Krzysztoporska. Informacje o wypadku potwierdziła Izabela Gajewska z policji w Piotrkowie Trybunalskim. - Świadkowie widzący to zdarzenia poinformowali nas, że doszło do upadku samolotu skyvan. To był samolot, z którego wyskakiwali skoczkowie - przekazała nam Izabela Gajewska z policji w Piotrkowie Trybunalskim.