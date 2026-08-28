Łódź Amstaff zaatakował 7-latka. Nie był zaszczepiony na wściekliznę Oprac. Piotr Krysztofiak |

Agresywny pies pogryzł chłopca w Piotrkowie Trybunalskim Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do tego dramatycznego zdarzenia doszło wieczorem 22 sierpnia w bloku przy ulicy Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Z jednego z mieszkań przez otwarte drzwi wybiegł amstaff, który zaatakował i dotkliwie pogryzł 7-letniego chłopca. Na miejscu interweniowała policja, chłopiec trafił do szpitala w Łodzi, gdzie na rany żadne przez psa założono mu szwy.

Policyjne postępowanie. Pies niezaszczepiony

Jak informuje portal piotrkowski24.pl to nie pierwszy atak psa. Do takich zdarzeń miało dojść w lipcu 2018 roku, wtedy czworonóg pogryzł dziewczynkę w podbrzusze, w 2023 roku ucierpiał chłopiec, który miał rany nóg, rąk i nadgarstka. Postępowanie w sprawie ostatniego ataku amstaffa prowadzi już policja. - Funkcjonariusze ustalili przebieg zdarzenia oraz ujawnili nieprawidłowości w postaci braku wymaganego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Prowadzone jest postępowanie w kierunku narażenia chłopca na bezpośrednie niebezpieczeństwo zagrożenia życia i zdrowia, to przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do trzech lat - przekazała mł. asp. Edyta Daroch z KMP w Piotrkowie Trybunalskim.

Pies trafił na obserwację do schroniska Źródło zdjęcia: TVN24

I dodała: - Z uwagi na realne zagrożenie dla zdrowia i życia osób postronnych oraz konieczność prowadzenia obserwacji zwierzęcia, lekarz weterynarii zdecydował o jego odizolowaniu. Pies został przetransportowany na obserwację do schroniska.