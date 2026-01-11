Logo strona główna
Łódź

Weszła do szpitala, zaatakowała trzy osoby. 42-latka w rękach policji

Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim
Piotrków Trybunalski
Źródło: Google Earth
Policjanci z Piotrkowa Trybunalskiego (Łódzkie) zatrzymali 42-latkę, w związku z atakiem na personel medyczny w szpitalu. Kobieta jeszcze w poniedziałek ma być przesłuchana i prawdopodobnie usłyszy zarzuty.

Do sytuacji doszło w niedzielę, około godziny 4. W gmachu Szpitala Wojewódzkiego przy ulicy Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Pojawiła się tam agresywna kobieta, która weszła na oddział ratunkowy.

- Naruszyła nietykalność cielesną lekarza, pielęgniarki oraz ratownika medycznego, po czym oddaliła się ze szpitala - powiedziała w niedzielę młodsza aspirant Edyta Daroch, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

W poniedziałek przekazała w rozmowie z tvn24.pl, że policjanci zatrzymali podejrzewaną kobietę. - To 42-latka, została zatrzymana wczoraj wieczorem. Dzisiaj będą z nią wykonywane czynności i prawdopodobnie zostaną jej przedstawione zarzuty - poinformowała oficer prasowa piotrkowskiej policji.

Miała pobić personel medyczny

Według portalu piotrkowski24.pl, kobieta miała pobić personel, ale według oficjalnych informacji przekazywanych przez policję, poszkodowani nie odnieśli poważniejszych obrażeń.

Trwają ustalenia, czy kobieta mogła na oddziale szukać pomocy albo czy wcześniej była pacjentką lecznicy. Funkcjonariusze zabezpieczyli szpitalny monitoring. Na razie nie podjęto decyzji o publikacji nagrania czy zdjęć.

Grozi jej surowa kara

Do niedawna maksymalna kara za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego wynosiła trzy lata. Zgodnie z nowelizacją przepisów, która weszła w życie w styczniu 2026 roku, za atak na policjanta, strażaka lub ratownika medycznego grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Za agresywne zachowanie w miejscu publicznym, np. w szpitalu czy urzędzie, grozi kara aresztu, ograniczenia wolności, grzywny od tysiąca do pięciu tysięcy złotych lub tysiąca złotych mandatu.

Autorka/Autor: aa, pk/b, tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

TAGI:
ŁódzkiePiotrków TrybunalskiOchrona zdrowiaPolicja
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica