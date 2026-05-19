Zderzenie motocykli na polnej drodze. Ciężko ranni 16- i 19-latek
Do wypadku doszło w poniedziałek w Pilichowicach w gminie Żarnów pod Opocznem, gdzie na polnej drodze zderzyło się dwóch motocyklistów.
Poważnie ranny 16- i 19-latek
Jak opisało w mediach społecznościowych Państwowe Ratownictwo Medyczne z Opoczna, po przybyciu ratownicy zastali dwóch poszkodowanych - 16-latka oraz 19-latka, obu z poważnymi obrażeniami ciała. "Natychmiast przystąpiono do udzielania medycznych czynności ratunkowych. Ze względu na mechanizm urazu oraz stan jednego z pacjentów zadysponowano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, aby zapewnić jak najszybszy transport do szpitala o wyższym stopniu referencyjności, z dostępem do chirurgii dziecięcej w Kielcach. Drugi z poszkodowanych został przetransportowany karetką do szpitala w Opocznie" - zrelacjonowali ratownicy.
Aspirant Agnieszka Januszewska-Kalużna z policji w Opocznie przekazała, że dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci i prokurator.