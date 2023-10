Miały zostać odebrane i trafić do adopcji. Cztery psy wisiały na oknie, pięć leżało na ziemi

Martwe psy na jednej z posesji pod Piątkiem zostały odnalezione w sobotę przez patrol interwencyjny przytuliska w Głownie. Cztery z nich zwisały głowami do dołu z okna budynku, pięć leżało na podwórku. Jeden z czworonogów przeżył i przebywa w lecznicy weterynaryjnej.

Psy miały zostać odebrane i trafić do adopcji

Prezes przytuliska "Arkadia" w Głownie, Agnieszka Kacperska w rozmowie z tvn24.pl przekazała, że czworonogi miały zostać odebrane właścicielowi i trafić do adopcji. Mężczyzna tydzień wcześniej miał się ich zrzec. - O pomoc poprosiła nas gmina Piątek, z którą mamy podpisaną umowę jako patrol interwencyjny. Nasi inspektorzy pojechali na miejsce i zobaczyli, co się tam dzieje. Umówiliśmy się z właścicielem czworonogów, że my je wszystkie przejmiemy za tydzień, tylko chcieliśmy im przez ten czas znaleźć nowe miejsca. Po tygodniu pojechaliśmy po psy, już w drodze dowiedzieliśmy się, że część z nich nie żyje. Po dojeździe, że prawie wszystkie. Przeżył tylko jeden - opisała Kacperska. Na miejsce przyjechała policja, która zabezpieczyła martwe czworonogi.