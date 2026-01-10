Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Historia bociana Lolka, który był kąpany pod prysznicem, poruszyła całą Polskę. Tak teraz wygląda

Umyli Lolka ciepłą wodą z szarym mydłem, nie pomogło. Jedzie po pomoc 300 kilometrów
Bocian Lolek nie mógł latać, bo jego pióra były oblepione nieznaną substancją
Źródło: Stowarzyszenie Razem dla Zwierząt w Wałczu
Bocian Lolek, którego uratowała para młodych ludzi niedaleko oczyszczalni ścieków w Wałczu (woj. zachodniopomorskie), zostanie wypuszczony wiosną na wolność. Ptak nie mógł latać, bo był oblepiony trudną do usunięcia substancją. Nie pomogła kąpiel w ciepłej wodzie z użyciem szarego mydła. Ptak w listopadzie został przetransportowany ponad 300 kilometrów do specjalnego ośrodka rehabilitacji w Żychlinie pod Kutnem.

Bocian Lolek - bo tak nazwała go para młodych ludzi, którzy, jadąc samochodem, zauważyli go leżącego na polu - trafił w listopadzie pod opiekę Stowarzyszenia Razem dla Zwierząt w Wałczu. Ptak był wycieńczony i wychłodzony, nie mógł latać, bo był oblepiony trudną do usunięcia nieznaną substancją.

Początkowo pani Marika, jedna z wolontariuszek, wzięła na tydzień bociana do domu i tam próbowała usunąć zanieczyszczenia z piór bociana pod prysznicem. - To była ciepła kąpiel z szarym mydłem, którą podpowiedział nam Artur Paul z ośrodka rehabilitacji bocianów w Żychlinie pod Kutnem, ale niestety nie udało się, jest tak czymś oblepiony, że szukamy pomocy - opisywała Ewa Kościuk ze Stowarzyszenia Razem Dla Zwierzą w Wałczu.

Umyli Lolka ciepłą wodą z szarym mydłem, nie pomogło
Umyli Lolka ciepłą wodą z szarym mydłem, nie pomogło
Źródło: Stowarzyszenie Razem dla Zwierząt w Wałczu

Ptak przejechał 300 km, wróci na wolność wiosną

Lolek przejechał pod Kutno ponad 300 kilometrów i dochodził do siebie w ośrodku rehabilitacji tych ptaków kilka tygodni.

Artur Paul ze Stowarzyszenia "Pomagam Bocianom" informuje, że ptak wygląda imponująco. W miejscu, gdzie ma białe upierzenie "zrobił się śnieżno-biały".

- Tego bociana, jak wiemy, dostaliśmy ubrudzonego dziwną, trudno zmywalną substancją. Przez dłuższy czas zastanawialiśmy się, co zrobić, bo wiedzieliśmy, że prognozy nie są zbyt dobre, żeby mu te pióra wycinać, więc sukcesywnie uwalnialiśmy go z tej substancji, myjąc go i ostatnio udało się usunąć całość tej lepiącej mazi - opisuje Artur Paul.

Bocian Lolek zostanie wypuszczony na wolność wiosną
Bocian Lolek zostanie wypuszczony na wolność wiosną
Źródło: Artur Paul Stowarzyszenie "Pomagam Bocianom"

- Bocian teraz sobie mieszka z koleżanką - z ranną sarną, która trafiła do nas po wypadku. Musi na razie przebywać w specjalnym pomieszczeniu, nie może być na zewnątrz w wolierze otwartej lub półotwartej z powodu braków w upierzeniu i nie chcemy, żeby się wyziębił. Przepierzy się na wiosnę, jeśli nie będzie przeciwwskazań, to dostanie obrączkę i powróci na wolność, bo jest to w pełni sprawny osobnik, który powinien wrócić do swojego środowiska - podsumował społecznik.

Lolek mieszka z sarną, która dochodzi do siebie po wypadku
Lolek mieszka z sarną, która dochodzi do siebie po wypadku
Źródło: Artur Paul Stowarzyszenie "Pomagam Bocianom"

Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Stowarzyszenie Razem dla Zwierząt w Wałczu

Udostępnij:
TAGI:
ŻychlinPowiat kutnowskiWałczŁódzkiewojewództwo łódzkieZachodniopomorskiebocianyptakizwierzęta
Czytaj także:
Podczas piątkowego spotkania w Białym Domu prezes ExxonMobil Darren Woods ocenił, że obecne ramy prawne i handlowe w Wenezueli nie zapewniają bezpieczeństwa inwestycji.
Mocna odpowiedź na apel Trumpa. "To dzisiaj nie jest możliwe"
BIZNES
Skaczą w Zakopanem
Szok na Wielkiej Krokwi. Ukrainiec przeskoczył w kwalifikacjach skocznię
RELACJA
Karol Nawrocki
"Utrudni walkę z dezinformacją". Rada Polskich Mediów o decyzji Nawrockiego
Polska
Jan Zieliński i Katarzyna Kawa błyszczą w United Cup
Gigantyczne emocje w decydującym meczu. Mikst dał Polsce finał
EUROSPORT
imageTitle
Triumf Vonn w cieniu fatalnego upadku Austriaczki
EUROSPORT
imageTitle
Świetny występ polskiego biathlonisty w Oberhofie
EUROSPORT
pap_20251203_0VZ
Włosi się cieszą. Wicepremier: to fakt, który możemy uznać za historyczny
BIZNES
Rodzice usłyszeli zarzuty
Noc spędzili w samochodzie zaparkowanym w lesie. Dzieci były tylko w bieliźnie i koszulkach 
Szczecin
W Białymstoku schronisko chce wspierać finansowo adoptujących starsze psy
W schroniskach szykują się na silne mrozy, proszą o pomoc. Szukają tymczasowych opiekunów
Kraków
Zima, śnieg, śnieżyca, zawieja
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność na drogach"
METEO
Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych niebawem otwarty
Taniec ma już swój dom. Nowa instytucja nad Wisłą otwarta
WARSZAWA
Wojska Rady Przejściowej Południa w Jemenie
Dwa dni, dwa komunikaty. Rozdźwięk wśród władz jemeńskich separatystów
Świat
Awaria wodociągowa w Pajęcznie
Pękła rura, całe miasto nie ma wody
Łódź
imageTitle
Mistrzyni kontuzjowana na treningu. Może opuścić igrzyska
EUROSPORT
Śnieg. Trudne warunki pogodowe
Śnieżyce, zawieje, silny mróz. Kolejne alarmy drugiego stopnia
METEO
W czasie mrozów w Warszawie specjalne autobusy i namioty
Na ulice wyjadą dodatkowe, bezpłatne autobusy grzewcze
WARSZAWA
imageTitle
Kiedy pierwsze w tym roku El Clasico?
EUROSPORT
Ukraińskie służby pomagają mieszkańcom Kijowa w usuwaniu skutków nocnego ataku Rosjan. Zdjęcie z 9 stycznia
-10 stopni, nie ma wody i ciepła. Walczą ze skutkami rosyjskiego ataku
Świat
Trzy osoby zmarły z wychłodzenia
"Przewróciła się, doszło do wychłodzenia". 46-latka znalazła ciało babci
Lublin
Elon Musk, chatbot Grok, firma xAI, platforma X, sztuczna inteligencja AI
Pierwszy taki zakaz na świecie. Zablokowali narzędzie firmy Muska
BIZNES
dziecko smartfon shutterstock_2645310685
"To jest ta najgroźniejsza rzecz. Chatbot jest skłonny powiedzieć absolutnie wszystko"
Polska
Przewrócone drzewo po burzy Goretti w Wielkiej Brytanii
Burza miotała drzewami na Wyspach. Zginął mężczyzna
METEO
Donald Tusk
Tusk o "deklaracji Kaczyńskiego". "Jest gotów poświęcić wszystko"
Polska
imageTitle
Świątek nie dała rady Gauff. Wszystko w rękach mikstów
EUROSPORT
Mężczyźnie pomogli policjanci
Wyszedł na spacer. Znaleźli go skulonego za balotami słomy
Łódź
Polscy policjanci testują kamery na mundurach [Materiał "Faktów" TVN, 18.12.17]
Awantura na imprezie sylwestrowej. Naczelnik policji zawieszony
Szczecin
Pod autem załamał się lód
Jeździli po zamarzniętym jeziorze, pod autem załamał się lód
Trójmiasto
Policja droga mandaty
Skokowy wzrost. Tyle płacimy za mandaty
BIZNES
Tak wygląda teren Warszawianki
Walka zarządów zamiast nowoczesnego kompleksu sportowego. Niekończąca się batalia
WARSZAWA
Policjant uratował mężczyznę (zdjęcie ilustracyjne)
Mężczyzna zasłabł w samochodzie. Życie uratował mu policjant
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica