Jechał z pasażerką. Był tak pijany, że w alkomacie zabrakło skali

Adwokat Mikołaj Pietrzak mówił w TVN24 o odpowiedzialności karnej za zbrodnie dokonane w Buczy. - To jest co najmniej zbrodnia przeciwko ludzkości, zbrodnia wojenna również. Mamy też prawdopodobnie do czynienia, a co najmniej musimy się zmierzyć z testem prawnym, czy jest to ludobójstwo - powiedział.