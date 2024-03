Radosne spotkanie bocianów po zimowej rozłące. "Widać tę miłość". Nagranie

Powoli wracają do Polski bociany. W wielu gniazdach można obserwować na żywo ich zwyczaje dzięki zamontowanym kamerkom. Tak jest między innymi w miejscowości Pasieka koło Żychlina (woj. łódzkie). Jak informuje Artur Paul ze Stowarzyszenia "Pomagam bocianom", pierwsza wylądowała stała bywalczyni gniazda - Rysia, dziewięć dni później dołączył do niej jej partner - Rysiek. Podczas pierwszego spotkania radości nie było końca.

Bociania para od lat

W ubiegłym roku - jak przypomina Artur Paul ze Stowarzyszenia "Pomagam bocianom" - jako pierwszy przyleciał Rysiek. W tym roku pierwsza w gnieździe pojawiła się jego partnerka. To bociania para od lat. - Rysia, kiedy przyleciała, napotkała naszego bociana - Słodziaka - który postanowił zawrócić i przezimować u nas. W związku z tym, że to nie jest jej partner, doszło do małej sprzeczki. Rysia przegoniła go i czekała na przylot Ryśka - opisuje społecznik.