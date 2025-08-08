Logo strona główna
Łódź

Czołowe zderzenie wywrotki z samochodem osobowym. 65-latek nie żyje

Tragiczny wypadek na DK 72 koło Poddębic
Zjechał na przeciwległy pas i doprowadził do czołowego zderzenia z ciężarówką. 65-latek nie żyje
Źródło: KP PSP w Poddębicach
Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 72 w miejscowości Panaszew koło Poddębic (woj. łódzkie). W zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką zginął 65-letni mężczyzna.

Do zdarzenia doszło około godziny 12.30 na drodze krajowej nr 72 w miejscowości Panaszew pod Poddębicami. Służby otrzymały informacje o zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką. - Doszło do zderzenia wywrotki z samochodem osobowym. W pojeździe osobowym był zakleszczony 65-letni mężczyzna. Strażacy wydobyli poszkodowanego z samochodu. Lekarz stwierdził zgon mężczyzny - przekazał brygadier Jędrzej Pawlak z KW PSP w Łodzi.

Tragiczny wypadek koło Poddębic
Tragiczny wypadek koło Poddębic
Źródło: KP PSP w Poddębicach

Zjechał na przeciwległy pas i doprowadził do czołowego zderzenia

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 65-letni mieszkaniec Łodzi, kierując samochodem osobowym marki Dacia w kierunku Poddębic, z nieustalonych na tę chwilę przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia czołowego z samochodem ciężarowym marki Iveco. W wyniku zdarzenia kierujący pojazdem osobowym poniósł śmierć na miejscu - przekazała mł. asp. Alicja Bartczak z policji w Poddębicach. Droga krajowa 72 jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach.

Tragiczny wypadek koło Poddębic
Tragiczny wypadek koło Poddębic
Źródło: KP PSP w Poddębicach

Autorka/Autor: pk/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Poddębicach

TAGI:
PoddębiceŁódzkiewojewództwo łódzkieWypadkiDroga krajowa 72PolicjaStraż pożarnaruch drogowy
