Znęcał się nad zwierzętami, koń nie wytrzymał i kopnął. Ruch prokuratury
Postępowanie zostało zainicjowane na podstawie zawiadomienia złożonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, a dotyczy ono podejrzenia znęcania się nad końmi przez byłego już dorożkarza z Krakowa. Na nagraniu, które trafiło do mediów społecznościowych, widać, jak mężczyzna bije, kopie i ciągnie za ogony. Jeden z koni odpłacił mu, uderzając go mocno tylnymi nogami.
Mężczyzna by nietrzeźwy, miał prawie trzy promile alkoholu.
Prokuratorskie postępowanie
Jak poinformowała prokurator Jolanta Szkilnik z Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, w postępowaniu zabezpieczono nagrania z kamer monitoringu, a także przesłuchano świadków co do zachowania wobec zwierząt 9 maja podczas Ogólnopolskich Targów Koni w Pajęcznie. - Dla wyjaśnienia wszystkich okoliczności zwrócono się do właściwych jednostek policji o przeprowadzenie czynności procesowych, w tym oględzin pojazdu, do którego był przywiązany koń oraz przesłuchania w charakterze świadka właściciela pojazdu. Zaplanowano przesłuchania świadków co do stanu konia podczas targów koni w Pajęcznie oraz przeprowadzenie przez lekarza weterynarii oględzin zwierzęcia. W zależności od ustaleń poczynionych w wyniku czynności zostaną podjęte dalsze decyzje procesowe w sprawie - przekazała prokurator Szkilnik. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.