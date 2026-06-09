Łódź Znęcał się nad zwierzętami, koń nie wytrzymał i kopnął. Ruch prokuratury Piotr Krysztofiak |

Mężczyzna znęcał się nad koniem podczas Targów Końskich w Pajęcznie Źródło zdj. gł.: Piotr Dura/Facebook

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Postępowanie zostało zainicjowane na podstawie zawiadomienia złożonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, a dotyczy ono podejrzenia znęcania się nad końmi przez byłego już dorożkarza z Krakowa. Na nagraniu, które trafiło do mediów społecznościowych, widać, jak mężczyzna bije, kopie i ciągnie za ogony. Jeden z koni odpłacił mu, uderzając go mocno tylnymi nogami.

Mężczyzna by nietrzeźwy, miał prawie trzy promile alkoholu.

Prokuratorskie postępowanie

Jak poinformowała prokurator Jolanta Szkilnik z Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, w postępowaniu zabezpieczono nagrania z kamer monitoringu, a także przesłuchano świadków co do zachowania wobec zwierząt 9 maja podczas Ogólnopolskich Targów Koni w Pajęcznie. - Dla wyjaśnienia wszystkich okoliczności zwrócono się do właściwych jednostek policji o przeprowadzenie czynności procesowych, w tym oględzin pojazdu, do którego był przywiązany koń oraz przesłuchania w charakterze świadka właściciela pojazdu. Zaplanowano przesłuchania świadków co do stanu konia podczas targów koni w Pajęcznie oraz przeprowadzenie przez lekarza weterynarii oględzin zwierzęcia. W zależności od ustaleń poczynionych w wyniku czynności zostaną podjęte dalsze decyzje procesowe w sprawie - przekazała prokurator Szkilnik. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

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