Łódź Skandaliczne sceny na targach koni. Znęcał się nad zwierzętami, koń nie wytrzymał i kopnął Oprac. Michał Malinowski |

Mężczyzna znęcał się nad koniem podczas Targów Końskich w Pajęcznie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sprawę nagłośnił lokalny radny Piotr Dura. Na jego profilu w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z odbywających się w sobotę (9 maja) międzynarodowych targów koni w Pajęcznie. Widać na nim, jak jeden z mężczyzn znęca się nad zwierzętami. Łapie je za ogony, bije i kopie. W pewnym momencie jeden z koni nie wytrzymuje drażnienia go i uderza mężczyznę tylnymi nogami. Ten nieprzytomny upada na ziemię.

- Takie traktowanie zwierząt jest absolutnie niedopuszczalne i nie powinno mieć nigdy miejsca, a zwłaszcza podczas publicznych wydarzeń. Koń to żywe zwierzę, które odczuwa ból i stres - napisał Piotr Dura.

Burmistrz Pajęczna interweniuje

Do tematu w poniedziałek rano odniósł się burmistrz Pajęczna. Miasto było organizatorem wydarzenia. Dariusz Tokarski poinformował, że złożył oficjalne doniesienie na policję o popełnieniu przestępstwa.

- Takie zachowanie sprawcy jest karygodne, wzbudza sprzeciw i oburzenie i musi się spotkać z ostrą reakcją organów ścigania, a w konsekwencji pociągnięciem takiej osoby do odpowiedzialności karnej. Nie można zgodzić się z takimi sytuacjami, w których osoba bez jakichkolwiek zahamowań, z premedytacją, straszy i drażni zwierzęta, sprawiając im przez swoje zachowanie ból - napisał Dariusz Tokarski.

Aspirant Wioletta Mielczarek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie powiedziała w rozmowie z tvn24.pl, że policjanci nie otrzymali oficjalnego zgłoszenia, dlatego też nie interweniowali na miejscu.

- Jako komenda dowiedzieliśmy się o tym zdarzeniu z informacji krążących w mediach społecznościowych. Wówczas zostały podjęte pierwsze czynności, w wyniku których udało się ustalić tożsamość mężczyzny, który brał udział w tym zdarzeniu. Na miejsce zostały wezwane służby medyczne, które przewiozły mężczyznę do szpitala - podała policjantka.

Mężczyzna by nietrzeźwy, miał prawie trzy promile alkoholu. Obecnie przebywa już w domu.

- W poniedziałek burmistrz złożył oficjalne zawiadomienie. Policja wszczęła czynności wyjaśniające, na podstawie których ustali, czy doszło do przestępstwa - przekazała aspirant Wioletta Mielczarek.

Bicie konia sfilmowane

Swojego niezadowolenia z przebiegu wydarzeń w Pajęcznie nie kryje Scarlett Szyłogalis, prezeska Fundacji Tara - Schronisko dla koni, która wielokrotnie brała udział w targach koni. Jak mówi, picie alkoholu to norma i takie zachowania wcale jej nie dziwią.

- Na targi koni jeżdżę od 30 lat i wszędzie rejestruję to samo zachowanie. To taka polska tradycja, że jak się sprzeda konia, czy targuje się, to jest tak zwane przybijanie, czyli przypluwa się dłoń i przepija wódką. Sprzedaż konia po prostu opija się alkoholem. To nie dzieje się rzadko. To norma - podkreśla Szyłogalis.

I dodaje: - Musiało dojść do tego, że zwierzę obroniło się. Przez przypadek zostało to zarejestrowane. Bardzo ciężko zarejestrować sytuacje na przykład batożenia koni na targach, ponieważ dominuje zwyczaj swoistego rodzaju ochrony innych handlujących i jak się wyciąga kamerę, to natychmiast zastawiają ciałami, by nic nie było widać.

Dorożkarz z Krakowa znęcał się nad końmi

Okazuje się, że mężczyzna, który znęcał się nad końmi, pracuje jako dorożkarz w Krakowie. Informację potwierdził w poniedziałek prezydent miasta Aleksander Miszalski. We wpisie na portalu X podkreślił, że umowa z nim została "wypowiedziana w trybie natychmiastowym".

- Osoby, które dopuściły się przemocy wobec zwierząt, nie mogą z nimi pracować. Od takich osób oczekujemy najwyższych standardów opieki nad zwierzętami i nieposzlakowanej opinii - napisał Aleksander Miszalski.

Nie ma i nie będzie mojej zgody na przemoc wobec zwierząt.



Po potwierdzeniu, że mężczyzna widoczny na bulwersującym nagraniu z Pajęczna jest dorożkarzem prowadzącym działalność na krakowskim rynku, podjąłem decyzję o wypowiedzeniu mu umowy w trybie natychmiastowym.



Osoby,… — Aleksander Miszalski (@Miszalski_) May 11, 2026 Rozwiń

W nawiązaniu do tej sprawy oświadczenie wydało również Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich.

- Stowarzyszenie Dorożkarzy Krakowskich stanowczo, zawsze odcina się od jakichkolwiek działań i praktyk uderzających w zdrowie i godność zwierząt. Incydent który miał miejsce, nie wydarzył się w związku z naszą pracą na Rynku Głównym w Krakowie. Podchodzimy do koni z troską i poszanowaniem. Nie ma i nie będzie naszej zgody na zachowania takie, jak przywoływanym dziś filmie. Jednocześnie podjęliśmy decyzję o usunięciu winnego agresji wobec konia ze Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich - napisała Dorota Litwicka, prezeska Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich

OGLĄDAJ: TVN24