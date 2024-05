Mężczyzna upadł i uderzył głową w krawężnik. Dziesięciolatek wiedział, co robić

czytaj dalej

Aż o pięć milionów więcej Niemców będzie mogło zagłosować w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego względem poprzednich wyborów z 2019 roku. To skutek między innymi obniżenia minimalnego wieku, od jakiego można głosować, do 16. roku życia. Łącznie uprawnionych do głosowania będzie w tym kraju niemal 65 milionów ludzi. A jak sytuacja wygląda w innych państwach Unii Europejskiej?